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Reuters: Россия не может получить деньги за нефть из Китая, Турции и ОАЭ из-за санкций

Reuters: Россия не может получить деньги за нефть из Китая, Турции и ОАЭ из-за санкций

Российские нефтяные компании сталкиваются с задержками до нескольких месяцев в оплате сырой нефти и топлива, поскольку банки в Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) становятся более осторожными в отношении вторичных санкций США.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, задержки платежей сокращают доходы Кремля и делают их нестабильными, позволяя Вашингтону достичь двойной цели в области санкций – сорвать поступление денег в Кремль, чтобы наказать его за войну против Украины, не прерывая при этом глобальные энергетические потоки.

По данным восьми банковских и торговых источников, в последние недели несколько банков в Китае, ОАЭ и Турции ужесточили свои требования по соблюдению санкций, что привело к задержкам или даже отказу в денежных переводах в Москву.

Банки, опасаясь вторичных санкций США, начали просить своих клиентов предоставить письменные гарантии того, что ни одно физическое или юридическое лицо из списка SDN США (Special Designated Nationals) не участвует в сделке и не является бенефициаром платежа.

В ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank (FAB) и Исламский банк Дубая (DIB) заблокировали несколько счетов, связанных с торговлей российскими товарами, сообщили два источника.

Банк Mashreq в ОАЭ, турецкие Ziraat и Vakifbank, а также китайские банки ICBC и Bank of China все еще обрабатывают платежи, но на их обработку уходят недели или месяцы, сообщили четыре источника.

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