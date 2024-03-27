В WhatsApp появилась новая функция

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В мессенджере WhatsApp, который используют на устройствах с операционной системой iOS, появилась новая функциональность. Теперь пользователи могут перематывать видео.

Эту информацию опубликовал портал WABetaInfo.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно дважды нажать на край экрана. Это позволит переместиться по видео вперед или назад.

Однако стоит отметить, что не все пользователи сразу получат доступ к этой опции. В настоящий момент ей могут пользоваться лишь владельцы смартфонов на базе iOS. Разработчики обещают сделать функцию доступной для всех в ближайшее время.