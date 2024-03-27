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Когда Армения планирует вернуть Азербайджану оккупированные села?

Когда Армения планирует вернуть Азербайджану оккупированные села?

Депутат армянского парламента от правящей фракции «Гражданский договор» Лилит Минасян подтвердила, что Армения в течение короткого периода времени должна вернуть Азербайджану четыре села.

По ее словам, комиссии по делимитации границы обмениваются документами, чтобы понять, как должен происходить процесс возврата территорий на тавушском участке.

На вопрос, говорил ли премьер Никол Пашинян на встрече с ними о конкретных датах, депутат ответила, что о датах не упоминалось.

На уточняющий вопрос, говорил ли Пашинян на встрече с фракцией, что у них мало времени, депутат ответила: «Я не очень помню такую формулировку, но я сама, изучая это поле и глядя на то, какие тектонические движения происходят в регионе, я тоже думаю, что не то, чтобы у нас есть годы, и мы сможем решить этот вопрос в течение определенных лет».

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Когда Армения планирует вернуть Азербайджану оккупированные села?
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