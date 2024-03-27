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Ближний Восток начал выводить деньги из России

Ближний Восток начал выводить деньги из России

В четвертом квартале 2023 года количество нерезидентов на российском фондовом рынке выросло на 6,6 процента, до 29,1 тысячи, а их совокупные активы — на 5,9 процента, до 1,34 триллиона рублей.

Об этом со ссылкой на статистику Центробанка пишет «Коммерсантъ».

При этом динамика прироста начала замедляться. В предыдущие три квартала стоимость активов нерезидентов росла на 20-35 процентов. А юрисдикции Ближнего Востока, которые до того демонстрировали повышенный спрос, стали выводить деньги. Например, стоимость активов на счетах клиентов российских брокеров из ОАЭ за последний квартал прошлого года упала на 11 процентов, до 120,7 миллиарда рублей, хотя число клиентов увеличилось на 18 процентов.

Инвесторы из Белиза сократили вложения на семь процентов, до 62 миллиардов рублей (их число не изменилось), а активы клиентов из Саудовской Аравии показывают странную динамику. В третьем квартале они выросли от практически нулевого значения до 13,5 миллиарда рублей, но в четвертом вернулись на уровень 33,6 миллиона.

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