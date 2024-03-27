Баку выразил обеспокоенность предстоящей встречей Пашинян-Блинкен-фон дер Ляйен

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Как известно, азербайджанская сторона неоднократно выражала свою позицию относительно определенных подходов и деятельности Евросоюза, особенно некоторых его государств-членов, в отношении нашего региона.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в связи с совместной конференцией ЕС-Армения-США, которая пройдет в Брюсселе 5 апреля 2024 года.

«Это факт, что текущий мирный процесс между Азербайджаном и Арменией был инициирован Азербайджаном, и он всегда демонстрировал конструктивную позицию во всех вопросах постконфликтной нормализации. Кроме того, в ходе четырехсторонней встречи в Праге 6 октября 2022 года у Азербайджана попросили дать согласие на размещение краткосрочного Мониторингового потенциала Европейского Союза (AİMP), состоящего из 40 гражданских экспертов по мониторингу, вдоль армянской стороны не делимитированной границы, что, как ожидалось, будет способствовать укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией.

К сожалению, после первоначального двухмесячного периода, без согласия Азербайджана, AIMP была преобразована в Миссию ЕС в Армении (EUM) со значительно продленным сроком и большим количеством наблюдателей. С тех пор эта миссия активно использовалась как инструмент антиазербайджанской пропаганды. Кроме того, с присоединением Канады к AIEM она получила статус де-факто миссии НАТО. Эти шаги также сопровождаются заявлениями, называющими AIEM сдерживающим фактором и создающими иллюзию возможного вмешательства Азербайджана без каких-либо оснований.

Таким образом, чтобы гарантировать, что AIEM действует как полностью нейтральная, гражданская и невооруженная миссия в соответствии со своим заявленным мандатом, а также воздерживаться от любой деятельности, направленной против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, к ЕС был сделан серьезный призыв.

Поводом для беспокойства является кампания, продвигаемая Францией, направленная на милитаризацию Армении и новые обещания о более крупных военных поставках (включая смертоносные и наступательные виды оружия).

Другой член ЕС, Греция, недавно выступил с заявлениями относительно углубления военного сотрудничества с Арменией. Кроме того, планы по оказанию военной помощи Армении в рамках Европейского фонда мира и информация о том, что встреча, которая состоится 5 апреля, включает военные компоненты, вызывают дополнительные опасения и подрывают усилия по установлению мира в регионе.

Интересно, что, несмотря на то, что Азербайджан уже почти 30 лет является жертвой вооруженной агрессии, оккупации и этнических чисток, и несмотря на 4 резолюции Совета Безопасности ООН, требующие немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил Армении , ЕС и США никогда не оказывали безоговорочной поддержки нашей стране», – сказал Айхан Гаджизаде.

Представитель МИД также заявил, что подобные действия Евросоюза и США явно односторонние, предвзятые и основаны на подходе двойных стандартов.

«Конференция, о которой идет речь, не проводится в условиях полной прозрачности, ей не хватает региональной инклюзивности, она противоречит столь необходимому укреплению доверия и интеграции, продвигаемому в регионе. Эта конференция, вместо того, чтобы побудить армянскую сторону добросовестно вести переговоры, создает новые разделительные линии и так называемые «сферы влияния».

На фоне реваншистских настроений в Армении столь открытое проармянское публичное проявление Вашингтона и Брюсселя может создать в этой стране опасную иллюзию о том, что ЕС и США поддержат Армению в возможных провокациях Армении против Азербайджана. В этом случае ЕС и США разделят ответственность за любые возможные дестабилизирующие действия со стороны Армении.

В то время, когда существует уникальная возможность достичь устойчивого мира, стабильности и безопасности на основе основных норм и принципов международного права, мы еще раз призываем все стороны воздерживаться от действий, которые могут оказать негативное влияние на мирные усилия и привести к к новым волнам эскалации и напряженности в регионе», – говорится в сообщении.