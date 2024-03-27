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Вучич получил плохие новости «в последние 48 часов»: «Будет тяжело, как никогда»

Вучич получил плохие новости «в последние 48 часов»: "Будет тяжело, как никогда"

Президент Сербии Александар Вучич предупредил, что в ближайшее время его страна столкнется с угрозой своим национальным интересам.

Соответствующее заявление он опубликовал в своем Instagram.

По словам главы государства, «в последние 48 часов» Белград получил «новости», которые «прямо угрожают жизненно важным национальным интересам» Сербии и Республики Сербской (РС).

«В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело. Мы будем бороться. Сербия победит», — написал Вучич.

Сербский лидер не привел других подробностей.

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