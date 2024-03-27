Рухнула чистая прибыль «Газпрома»

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«Газпром» по итогам 2023 года получил 695,57 млрд рублей (около 7,5 млрд доллара) чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), что на 6,9% ниже, чем в 2022 году. Это следует из отчета компании.

Выручка холдинга в прошлом году упала на 29,6% – до 5,62 трлн рублей (60,64 млрд доллара).

Дебиторская задолженность «Газпрома» на конец IV квартала 2023 года составила 2,595 трлн рублей (28 млрд долларов) против 2,899 трлн рублей на конец 2022 года. Кредиторская задолженность на конец IV квартала выросла до 1,324 трлн рублей (14,286 млрд доллара) с 1,265 трлн рублей на конец 2022 года.

Ранее «Газпром» сообщал, что в 2023 году увеличил поставки газа в Китай по «Силе Сибири» в 1,5 раза, до 22,7 млрд куб. м, что также на 700 млн куб. м выше контрактных обязательств. При этом «Газпром» в первом полугодии 2023 г. сократил добычу газа на 25%, до 179,45 млрд куб. м. Снижение добычи газа компания объясняла «принятием в ряде стран политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского газа».