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Вспышка лихорадки денге в Пуэрто-Рико

Вспышка лихорадки денге в Пуэрто-Рико

В Пуэрто-Рико с начала года зафиксировано не менее 549 случаев лихорадки денге, большая часть из них – в столице Сан-Хуане. Более 340 человек госпитализированы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Пуэрто-Рико.

В Минобороны объявили ​​чрезвычайную ситуацию для защиты общественного здравоохранения из-за роста числа случаев.

В ведомстве отметили, что в 2023 году в Пуэрто-Рико, население которого составляет около 3,2 млн человек, было выявлено 1293 случая лихорадки денге.

Министр здравоохранения Карлос Мельядо заявил в свою очередь, что в этом году было достигнуто рекордное количество случаев заражения лихорадкой денге.

Директор подразделения тропических болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Раман Велаюдан заявил в феврале, что в 2023 году во всем мире было выявлено более 5,5 млн случаев лихорадки денге и зарегистрировано 5 тыс. смертей из-за этого заболевания.

Велаюдан подчеркнул, что в 2023 году на американском континенте было зарегистрировано 4,5 млн случаев лихорадки денге, и это было зарегистрировано как самый высокий показатель, наблюдавшийся на том же континенте за год.

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