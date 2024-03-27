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Президент Израиля настаивает на убийстве лидера ХАМАС

Президент Израиля настаивает на убийстве лидера ХАМАС

Единственный путь вернуть заложников — это избавиться от Яхьи Синвара.

Об этом сказал президент Израиля Ицхак Герцог.

По словам президента, которые приводит Times of Israel, арест или убийство лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара является решающим фактором в освобождении израильских заложников, удерживаемых в Газе.

«Иного выбора нет, мы должны продолжать сражаться, найти Синвара живым или мертвым, чтобы увидеть, как заложники возвращаются домой. Это реальность, и мир должен принять это к сведению – все начинается и заканчивается Синваром. Он тот, кто принял решение убить невинных людей 7 октября, кто пытается пролить кровь невинных людей, кто делает всё, чтобы разрушить сосуществование здесь и в регионе. Весь мир и весь регион должны знать, что ответственность лежит на нем одном и ему это не сойдет с рук. Мы не позволим ему это», — заявил Ицхак Герцог.

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