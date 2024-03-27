Турция отрицает военное сотрудничество с Израилем

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Минобороны Турции опровергло сообщения о том, что якобы продолжает сотрудничество в военной области с Израилем после 7 октября 2023 года, когда резко обострилась ситуация в секторе Газа.

«Министерство национальной обороны Турции не ведет никакой деятельности с Израилем, в том числе в области военной подготовки, учений и сотрудничества в оборонной промышленности», – говорится в сообщении министерства в X. «Израиль продолжает совершать акты насилия в Газе, нанося избирательные удары по больницам, школам, местам отправления культа, лагерям беженцев, гражданскому населению. Турция, всегда выступающая на стороне Палестины, не может осуществлять какую-либо деятельность, которая может нанести вред палестинцам, или быть участником такой деятельности», – добавили в ведомстве.