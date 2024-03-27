Лукашенко: Сутки с Путиным не спали

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Президент России Владимир Путин находился в постоянном взаимодействии с белорусским коллегой Александром Лукашенко после теракта в «Крокус Сити Холле». Как сообщил лидер Беларуси, из-за этого они «сутки не спали».

Лукашенко, слова которого приводит БЕЛТА, обратил внимание на упрёки в адрес Путина со стороны «беглых» по поводу его якобы длительного молчания после теракта в «Крокусе».

«Да мы сутки не спали вместе с Путиным! Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие. Когда надо было сказать — он вышел и сказал», — подчеркнул Лукашенко.