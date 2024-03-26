В Женеве прошла презентация Азербайджана в качестве страны-хозяйки СОР29 (видео)

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Делегация Милли Меджлиса Азербайджана во главе с председателем парламента Сахибой Гафаровой посетила с рабочим визитом Женеву, где 24-25 марта состоялась 148-я ассамблея Межпарламентского союза. Сахиба Гафарова выступила на ассамблее, а также провела ряд встреч с руководителями делегаций ряда зарубежных стран, также принявших участие в мероприятии, передает Trend.

Кроме того, в рамках мероприятия была продемонстрирована презентация Азербайджана в качестве страны-хозяйки СОР29. Презентация была представлена вице-президентом Межпарламентского союза, депутатом Милли Меджлиса Азербайджана Севиль Микаиловой.



