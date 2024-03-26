Пашазаде направил соболезнования Патриарху Кириллу

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Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде решительно осудил теракт в «Крокус сити холле» и назвал его преступлением против человечности.

«Примите наши глубочайшие соболезнования в связи с ужасным террористическим актом, устроенным 22 марта 2024 года в подмосковном «Крокусе», ставшим причиной гибели ни в чем не повинных людей, в том числе детей и женщин, и ранения большого количества граждан. Решительно осуждаем это гнусное и подлое злодеяние и расцениваем его как преступление против человечности», – говорится в послании с соболезнованиями главы УМК Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Пашазаде выразил сочувствие и поддержку всем пострадавшим, а также пожелал им скорейшего выздоровления. «С душевной болью скорбим вместе с вами и российским народом», – заключил он.