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«Светлого Рамазана!» Зеленский принял участие в ифтаре с военнослужащими-мусульманами

«Светлого Рамазана!» Зеленский принял участие в ифтаре с военнослужащими-мусульманами

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в ифтаре с военнослужащими-мусульманами, которые воюют в составе украинской армии.

«С 11 марта, когда в этом году начался Рамазан, для всех украинцев, для украинского мусульманского сообщества не было ни одного спокойного и безопасного дня без российского террора. Десятки украинских городов и сел подверглись ударам РФ – от Сумщины до Львовщины, от Одессы до Донецкой области», – цитирует Зеленского его пресс-служба.

Глава государства подчеркнул, что «для Путина нет ничего святого и ценного – ему все равно, кого подвергать страданиям и какую веру уничтожать, потому что он сам верит только в насилие».

«И он должен проиграть – обязательно. Именно это обеспечивают все наши люди вместе – каждый, кто прилагает усилия ради общего блага», – добавил президент.

Зеленский также отметил: «Единство всегда важно. Тем более единство важно, когда жизнь омрачена войной и ударами зла».

Глава украинского государства обратил внимание также на другие народы, лишенные нормальной жизни из-за войны.

«Хочу вспомнить и о других народах, лишенных нормальной жизнь из-за боевых действий и вызванного ими хаоса. Все в мире заслуживают мира. Люди в Сирии, Газе, Ливии, Судане и во всех других странах, где нет сейчас мира. Мы в Украине желаем всем, кто ценит жизнь, защиты и честного мира всем народам, чей дом уничтожает война. Пусть это время Рамадана поддержит людей. И пусть наше единство будет неизменным. Светлого Рамазана!», – пожелал президент.

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