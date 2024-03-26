Госдеп предрекает Израилю еще большую изоляцию из-за операции в Рафахе (видео)

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Представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что военная операция Израиля в Рафахе приведет к еще большей изоляции страны на международной арене, от нее отвернутся давние партнеры. Его слова приводит ТАСС.

«Мы считаем, что проведение такого рода операции нанесет ущерб национальной безопасности Израиля и приведет к еще большей изоляции Израиля в мире. Это отделит Израиль от тех стран, которые были его давними партнерами», — заявил представитель Госдепа США.

Миллер также отметил, что Вашингтон не может диктовать что-либо суверенной стране, однако дает ценные советы.

Он подчеркнул, что Израиль примет самостоятельное решение касательно операции в Рафахе.

