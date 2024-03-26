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Байден продлил антироссийские санкции

Байден продлил антироссийские санкции

Президент США Джо Байден принял решение продлить еще на один год режим чрезвычайного положения и срок действия ранее введенных санкций, в том числе в отношении России, за имевшие место кибератаки на Соединенные Штаты. Об этом говорится в уведомлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

«Эта существенная вредоносная активность в киберпространстве продолжает представлять собой необычную и экстраординарную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов. По этой причине режим чрезвычайного положения, введенный 1 апреля 2015 года, должен сохраняться после 1 апреля 2024 года», – отмечается в документе. «В связи с этим <…> я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения, введенный в соответствии с указом 13694», – подчеркнул Байден.

В распространенном уведомлении уточняется, что речь идет о сохранении в силе мер, введенных не только указом президента США 13694, но и аналогичным документом за номером 13757. Срок действия этого режима санкций неоднократно продлевался американскими властями в последние годы.

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