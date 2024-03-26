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Кишинев призвал ПАСЕ к сотрудничеству с Баку

Кишинев призвал ПАСЕ к сотрудничеству с Баку

21 марта делегация Молдовы в Парламентской Ассамблее Совета Европы направила письмо в ПАСЕ.

В письме молдавской делегации обращен призыв к Парламентской Ассамблее Совета Европы и Милли Меджлису Азербайджана совместно работать над устранением разрыва, возникшего между организацией и Азербайджаном после решения, принятого на январской сессии ПАСЕ. Об этом сообщает «Азертадж».

В письме отмечается, что, как и другие государства-члены, Азербайджан поддерживает продвижение ценностей и принципов организации посредством своей делегации в ПАСЕ. Была также подчеркнута​​ важность решения всех проблем посредством межпарламентского диалога в рамках ПАСЕ в то время, когда звучат важные призывы к безопасности и миру в Европе.

В письме также подчеркивается, что неспособность азербайджанской делегации участвовать в работе ПАСЕ не принесла долгосрочных выгод ни организации, ни государствам-членам организации.

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