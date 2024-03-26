Водометы против «навозной пушки» в Брюсселе (видео)

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Во вторник в Брюсселе проходит очередной, уже третий в этом году, фермерский марш протеста.

Движение на дорогах перекрыто сельхозтехникой, закрыто несколько станций метро, также приостановлено движение нескольких автобусных маршрутов, пишет издание Het Laatste Nieuws.

Для усмирения разгневанных фермеров полиция применила водометы и слезоточивый газ. Протестующие для борьбы с полицейскими водометами пустили в ход «навозную пушку», а также забрасывают правоохранителей яйцами и свеклой. Участники акций разжигают на улицах костры, разбрасывают солому, а также «сбрасывают велосипеды и самокаты с моста», отмечает издание.

