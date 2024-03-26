Иран против присутствия внерегиональных государств на Южном Кавказе

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Тегеран настаивает на недопустимости присутствия внерегиональных государств на Южном Кавказе, подчеркивая, что оно не пойдет на пользу региону. Об этом заявил посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали.

«ИРИ имеет очень хорошие связи с соседними странами. В том, что касается кавказского региона, и с Азербайджаном, и с Арменией у нас позитивные отношения. Мы всегда говорили всем своим соседям, что присутствие внерегиональных держав не может быть в интересах нашего региона. Мы считаем, что региональные проблемы должны решаться региональными государствами», – приводит его слова «Вестник Кавказа».

Посол Ирана в России напомнил об инициации наиболее эффективного формата внутрегионального сотрудничества – платформы «3+3». «И Армения, и Азербайджан согласны работать в этом формате, вместе с Турцией, Россией и Ираном они приняли активное участие в запуске этого механизма. Надеемся, что Грузия тоже присоединится к платформе «3+3″ на следующих встречах», – сообщил Казем Джалали, добавив, что следующая встреча консультативной платформы «3+3» может состояться вновь уже в этом году.

«У Ирана есть не только хорошие связи с Азербайджаном и с Арменией, но и большое желание развивать двусторонние отношения со всеми странами нашего региона. В то же время мы продолжаем настаивать, что внерегиональные силы не могут быть полезны нашим странам», – заявил дипломатический представитель Исламской Республики.

«Присутствие других стран мешает урегулированию на Южном Кавказе. Шесть стран этого региона — Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия — самые лучшие эксперты по этому региону, а не какие-то другие страны», – сказал Джалали.