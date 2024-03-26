Непризнанное Приднестровье пока не хочет входить в состав России |
Иран против присутствия внерегиональных государств на Южном Кавказе |
Муфтий: Нельзя говорить о какой-либо безопасности для мусульман в России |
Зеленский сменил секретаря СНБО Украины |
США поддерживают территориальную целостность всех стран Южного Кавказа |
Лукашенко опроверг заявления России о террористах из «Крокуса» |
Путин обвинил Украину в теракте в «Крокусе» |
В одном из моллов Баку зазвучал сигнал тревоги, людей эвакуировали (видео) |
Совет прессы Азербайджана осудил пропагандиста Соловьева |
Главное Политика

Иран против присутствия внерегиональных государств на Южном Кавказе

Иран против присутствия внерегиональных государств на Южном Кавказе

Тегеран настаивает на недопустимости присутствия внерегиональных государств на Южном Кавказе, подчеркивая, что оно не пойдет на пользу региону. Об этом заявил посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали.

«ИРИ имеет очень хорошие связи с соседними странами. В том, что касается кавказского региона, и с Азербайджаном, и с Арменией у нас позитивные отношения. Мы всегда говорили всем своим соседям, что присутствие внерегиональных держав не может быть в интересах нашего региона. Мы считаем, что региональные проблемы должны решаться региональными государствами», – приводит его слова «Вестник Кавказа».

Посол Ирана в России напомнил об инициации наиболее эффективного формата внутрегионального сотрудничества – платформы «3+3». «И Армения, и Азербайджан согласны работать в этом формате, вместе с Турцией, Россией и Ираном они приняли активное участие в запуске этого механизма. Надеемся, что Грузия тоже присоединится к платформе «3+3″ на следующих встречах», – сообщил Казем Джалали, добавив, что следующая встреча консультативной платформы «3+3» может состояться вновь уже в этом году.

«У Ирана есть не только хорошие связи с Азербайджаном и с Арменией, но и большое желание развивать двусторонние отношения со всеми странами нашего региона. В то же время мы продолжаем настаивать, что внерегиональные силы не могут быть полезны нашим странам», – заявил дипломатический представитель Исламской Республики.

«Присутствие других стран мешает урегулированию на Южном Кавказе. Шесть стран этого региона — Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия — самые лучшие эксперты по этому региону, а не какие-то другие страны», – сказал Джалали.

Теги:
Из этой рубрики
Непризнанное Приднестровье пока не хочет входить в состав России
Политика

Непризнанное Приднестровье пока не хочет входить в состав России

2024/03/26, 19:28
Иран против присутствия внерегиональных государств на Южном Кавказе
Политика

Иран против присутствия внерегиональных государств на Южном Кавказе

2024/03/26, 18:33
США поддерживают территориальную целостность всех стран Южного Кавказа
Политика

США поддерживают территориальную целостность всех стран Южного Кавказа

2024/03/26, 17:42
Пашинян: Возвращение четырех сел Азербайджану должно произойти в течение короткого периода времени
Политика

Пашинян: Возвращение четырех сел Азербайджану должно произойти в течение короткого периода времени

2024/03/26, 14:45
Пашинян: Армения заморозила участие в ОДКБ
Политика

Пашинян: Армения заморозила участие в ОДКБ

2024/03/26, 14:16
Euronews: XI Глобальный Бакинский Форум - платформа для решения общих вызовов
Политика

Euronews: XI Глобальный Бакинский Форум – платформа для решения общих вызовов

2024/03/26, 13:00
Хикмет Гаджиев: Развитие отношений с Китаем - один из приоритетов для Азербайджана
Политика

Хикмет Гаджиев: Развитие отношений с Китаем – один из приоритетов для Азербайджана

2024/03/26, 11:53
Хикмет Гаджиев: COP29 - это и вызов, и возможность для Азербайджана
Политика

Хикмет Гаджиев: COP29 – это и вызов, и возможность для Азербайджана

2024/03/26, 11:02
Община Западного Азербайджана призвала спецпредставителя ЕС прекратить опасную политику
Политика

Община Западного Азербайджана призвала спецпредставителя ЕС прекратить опасную политику

2024/03/26, 10:35