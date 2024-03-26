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Муфтий: Нельзя говорить о какой-либо безопасности для мусульман в России

Муфтий: Нельзя говорить о какой-либо безопасности для мусульман в России

Теракт в «Крокус Сити» прогнозируемо поднял среди россиян волну ксенофобии и шовинизма, что опасно для мусульман, проживающих в России.

Об этом заявил верховный муфтий аннексированного Крыма Айдер Рустемов слова которого приводит «Униан».

«Что мы видим после масштабного теракта, произошедшего недавно в Москве в торговом центре «Крокус Сити», где было убито более ста человек? Сначала мусульмане России в соцсетях выражали соболезнования погибшим и пострадавшим. Затем начали оправдываться, что они не террористы. И теперь принудительно пойдут умирать за «отечество», – отметил Рустемов, комментируя недавнее заявление патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Рустемов подчеркнул, что после заявлений патриарха Кирилла об угрозе «исламизации» России и мобилизации мусульман-эмигрантов, следовало ожидать подобные теракты.

По его мнению, после проведенных в РФ выборов, начнется новая волна массовой мобилизации.

«Мы не можем говорить ни о какой безопасности для мусульман в России», – отметил он.

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