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На месте трагедии в «Крокусе» завершились аварийно-спасательные работы

На месте трагедии в "Крокусе" завершились аварийно-спасательные работы

В МЧС России заявили, что спасатели завершили аварийно-спасательные работы в здании «Крокус Сити Холла» в Подмосковье.

«Специалисты МЧС России полностью ликвидировали последствия пожара, а также закончили разбор завалов в «Крокусе». Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что сотрудниками МЧС было разобрано и вывезено более 900 куб. м обрушившихся конструкций.

«Прежде чем к работе смогла приступить тяжёлая техника, спасатели вручную резали и разбирали конструкции», — уточнили в МЧС.

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