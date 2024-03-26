Непризнанное Приднестровье пока не хочет входить в состав России |
Иран против присутствия внерегиональных государств на Южном Кавказе |
Муфтий: Нельзя говорить о какой-либо безопасности для мусульман в России |
Зеленский сменил секретаря СНБО Украины |
США поддерживают территориальную целостность всех стран Южного Кавказа |
Лукашенко опроверг заявления России о террористах из «Крокуса» |
Путин обвинил Украину в теракте в «Крокусе» |
В одном из моллов Баку зазвучал сигнал тревоги, людей эвакуировали (видео) |
Совет прессы Азербайджана осудил пропагандиста Соловьева |
Главное Мир

«Не-воз-мож-но!» В Госдуме против восстановления «Крокуса»

"Не-воз-мож-но!" В Госдуме против восстановления "Крокуса"

Представители Госдумы выступают против восстановления концертного зала и предлагают создать на его месте церковь. Об этом пишет «Вестник Кавказа».

Заместитель представителя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что в подобном месте нецелесообразно устраивать объект развлечения и предложила организовать там храм или мемориальный сквер.

«Когда такое горе, конечно, не хотелось бы, чтобы снова там был концертный зал и веселые программы. Все-таки такое место траура. Храм или сквер — это, конечно, было бы замечательно»,  – заявила Елена Драпеко.

По мнению зампреда, должно пройти достаточно времени, чтобы это место вновь наполнилось радостью. При этом она напомнила, что земельный участок, на котором расположен зал, находится во владении предпринимателей Араза и Эмина Агаларовых, поэтому возвести здесь некоммерческий объект будет проблематично.

С таким же мнением выступила депутат Госдумы Татьяна Буцкая, заявив, что на месте трагедии невозможно устраивать концерты и шоу. Депутат предложила создать вместо концертного зала мемориал в память о жертвах трагедии.

«Считаю невозможным на месте трагедии снова строить концертный зал, где будут проводиться увеселительные мероприятия. Концерты, шоу, выступать комики. Не-воз-мож-но!! Танцы на костях устраивать безбожно, в этом месте болит душа», – заявила Татьяна Буцкая.

Теги:
Из этой рубрики
После обрушения моста в Мэриленде ввели режим ЧП (обновлено, видео)
Мир

После обрушения моста в Мэриленде ввели режим ЧП (обновлено, видео)

2024/03/26, 18:59
Муфтий: Нельзя говорить о какой-либо безопасности для мусульман в России
Мир

Муфтий: Нельзя говорить о какой-либо безопасности для мусульман в России

2024/03/26, 18:21
Зеленский назначил Иващенко главой Службы внешней разведки Украины
Мир

Зеленский назначил Иващенко главой Службы внешней разведки Украины

2024/03/26, 18:17
На месте трагедии в "Крокусе" завершились аварийно-спасательные работы
Мир

На месте трагедии в «Крокусе» завершились аварийно-спасательные работы

2024/03/26, 18:01
"Не-воз-мож-но!" В Госдуме против восстановления "Крокуса"
Мир

«Не-воз-мож-но!» В Госдуме против восстановления «Крокуса»

2024/03/26, 17:50
Зеленский сменил секретаря СНБО Украины
Мир

Зеленский сменил секретаря СНБО Украины

2024/03/26, 17:45
Лукашенко заявил, что передаст Путину данные о возможных кураторах атаковавших "Крокус"
Мир

Лукашенко заявил, что передаст Путину данные о возможных кураторах атаковавших «Крокус»

2024/03/26, 16:50
Сийярто: Заявления об отправке войск НАТО в Украину приближают третью мировую
Мир

Сийярто: Заявления об отправке войск НАТО в Украину приближают третью мировую

2024/03/26, 16:42
Бортников считает, что теракт в «Крокусе» подготовили исламистские радикалы, им помогали украинские спецслужбы
Мир

Бортников считает, что теракт в «Крокусе» подготовили исламистские радикалы, им помогали украинские спецслужбы

2024/03/26, 16:15