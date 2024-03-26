«Не-воз-мож-но!» В Госдуме против восстановления «Крокуса»

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Представители Госдумы выступают против восстановления концертного зала и предлагают создать на его месте церковь. Об этом пишет «Вестник Кавказа».

Заместитель представителя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что в подобном месте нецелесообразно устраивать объект развлечения и предложила организовать там храм или мемориальный сквер.

«Когда такое горе, конечно, не хотелось бы, чтобы снова там был концертный зал и веселые программы. Все-таки такое место траура. Храм или сквер — это, конечно, было бы замечательно», – заявила Елена Драпеко.

По мнению зампреда, должно пройти достаточно времени, чтобы это место вновь наполнилось радостью. При этом она напомнила, что земельный участок, на котором расположен зал, находится во владении предпринимателей Араза и Эмина Агаларовых, поэтому возвести здесь некоммерческий объект будет проблематично.

С таким же мнением выступила депутат Госдумы Татьяна Буцкая, заявив, что на месте трагедии невозможно устраивать концерты и шоу. Депутат предложила создать вместо концертного зала мемориал в память о жертвах трагедии.

«Считаю невозможным на месте трагедии снова строить концертный зал, где будут проводиться увеселительные мероприятия. Концерты, шоу, выступать комики. Не-воз-мож-но!! Танцы на костях устраивать безбожно, в этом месте болит душа», – заявила Татьяна Буцкая.