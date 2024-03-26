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Лукашенко заявил, что передаст Путину данные о возможных кураторах атаковавших «Крокус»

Лукашенко заявил, что передаст Путину данные о возможных кураторах атаковавших "Крокус"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что передаст российскому лидеру Владимиру Путину данные, касающиеся предполагаемых кураторов преступников, совершивших теракт в Подмосковье в концертном зале «Крокус сити холл», сообщает агентство БелТА

«Их кураторы – у нас есть подозрения [по поводу] некоторых, я Путину позвоню, скажу свои подозрения. Они понимали, что в Беларусь заходить нельзя. Потому что в первые минуты, как в России часть областей перешла на усиленный режим безопасности, так и у нас», – приводит слова белорусского лидера агентство БелТА.

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