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В Карабахе обнаружен еще один опорный пункт ВС Армении (видео)

В Карабахе обнаружен еще один опорный пункт ВС Армении (видео)

В ходе проверки территории Карабахского экономического района после антитеррористической операции, проведенной азербайджанской армией, был обнаружен еще один опорный пункт, оставленный вооруженными силами Армении. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

С опорного пункта, расположенного в лесной зоне в Агдеринском районе, с соблюдением мер безопасности были эвакуированы 1 танк Т-72Б, 4 артиллерийские установки Д-20, 3 боевых автомобиля «Урал» и 1 «Камаз», нагруженные артиллерийскими снарядами и спецтехника.

 

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