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Арестович случайно заявил о причастности Украины к теракту в «Крокусе» (видео)

Арестович случайно заявил о причастности Украины к теракту в «Крокусе» (видео)

Бывший советник украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович, рассуждая о трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле», оговорился и случайно заявил о причастности Киева к теракту, сообщает Лента.RU

Он отметил, что власти России пытаются добиться сочувствия от стран Запада из-за большого числа жертв трагедии, при этом в Украине от действий Вооруженных сил России уходит из жизни в сутки сопоставимое количество человек. После этого он сделал оговорку: «Весь мир, вы должны нам посочувствовать, мы жертвы радикального ислама», забывая, что они у нас убивают столько людей, сколько мы убили…».

До этого Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отметил, что рассуждать о реакции Москвы в случае, если подтвердится причастность Киева к теракту «Крокусе», пока неуместно. Он подчеркнул, что сейчас идет следствие. Журналисты поинтересовались, повлияет ли факт причастности Украины, если он будет доказан, на готовность России к мирным переговорам. «Рассуждения в режиме «если» сейчас неуместны», — сказал представитель Кремля.

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