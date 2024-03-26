Euronews: XI Глобальный Бакинский Форум – платформа для решения общих вызовов

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Мировые лидеры и политики собрались на XI Глобальном Бакинском форуме в Азербайджане, чтобы обсудить общие проблемы. Об этом говорится в статье Euronews.

В ней отмечается, что действующие и бывшие лидеры встретились в рамках данной платформы на основе принципов солидарности, равенства и инклюзивности с целью обменяться мнениями и найти решения глобальных проблем.

Подчеркивается, что на открытии мероприятия президент Азербайджана Ильхам Алиев поприветствовал более четырех действующих и 40 бывших президентов и премьер-министров. «По сравнению с тем, что мы обсуждали в марте прошлого года, сегодня мы видим, что произошли существенные изменения, геополитические изменения», отметил он.

Мнение главы Азербайджана поддержал и президент Албании Байрам Бегай, который призвал к «единому ответу» на глобальные вызовы: «Действительно, мы живем в беспрецедентные времена. Многое происходит. Наблюдается политическая нестабильность, экономическое неравенство, изменение климата, вызовы в сфере здравоохранения. Конечно, образование. У нас есть социальная несправедливость. Но эти проблемы, с которыми мы сталкиваемся, невозможно решить в одиночку», – сказал он.

Euronews обратил внимание на тематику мероприятия – «Восстановление разрозненного мира», подчеркнув, что на форуме этого года звучали призывы к модернизации устаревших институтов и к глобальному управлению.

В материале также отмечается, что в ходе XI Глобального Бакинского форума состоялся содержательный диалог о глобальных конфликтах в разных частях света, в ходе которого президент Албании Байрам Бегай заявил: «Мир бесценен. Мы можем сделать все, чтобы увеличить наши возможности для обеспечения большей безопасности на нашем континенте. И, конечно, я приехал из очень хрупкого региона, и ситуация с войной в Украине заставляет людей там больше думать о сотрудничестве и диалоге».

Еще один участник форума, бывший президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише отметил, что мир кардинально изменился за последние 70 лет, «а мы все еще живем в мире с архитектурой, которая была разработана давным-давно».

Кроме того, на мероприятии также обсуждались такие важные темы, как искусственный интеллект, инновации и глобальные проблемы здравоохранения.

Заместитель генерального директора и руководитель департамента ядерных наук и применений МАГАТЭ Нажат Мохтар в беседе с Euronews сказала, что миру нужны ресурсы, нужны данные, а также нужна информация.

Заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) Винни Бьянима заявила Euronews, что «в настоящее время экономики стран связаны друг с другом, а страны с низкими доходами задыхаются в долгах, не имея возможности оплачивать здравоохранение своего народа, образование своих детей, не существует системы, позволяющей добиться быстрой реструктуризации долга и поставить страну на ноги». По ее мнению, все эти проблемы «могут быть решены только на глобальном уровне».

XI Глобальный Бакинский форум на тему «Восстановление разрозненного мира», проводимый под патронатом президента Азербайджанской Республики и при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви, состоялся с 14 по 16 марта. В нем приняли участие представители большого числа стран, а также влиятельных международных организаций, в целом свыше 350 гостей из более чем 70 стран мира.