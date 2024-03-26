Британский суд вынесет окончательное решение по экстрадиции Ассанжа в США

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Сегодня Верховный суд Великобритании примет решение по поводу экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Cегодня двое судей Верховного суда – Виктория Шарп и Джереми Джонсон примут решение по поводу того, подаст ли австралийский журналист окончательную апелляцию в Великобритании с возражением против его экстрадиции в США.

Если Ассанж победит, то будет проведено полное апелляционное слушание для пересмотра его отвода. Но если он проиграет, то исчерпает свои юридические возможности в Великобритании и может быть экстрадирован в США в ближайшие недели.