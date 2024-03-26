Путин обвинил Украину в теракте в «Крокусе» |
В одном из моллов Баку зазвучал сигнал тревоги, людей эвакуировали (видео) |
Совет прессы Азербайджана осудил пропагандиста Соловьева |
СГБ задержала планировавшего теракты мужчину. Он также готовил покушение на главу Лянкярана (видео) |
Все четверо фигурантов дела о теракте в «Крокусе» арестованы (обновлено, фото, видео) |
Украина готовит новые операции в Крыму |
Слухи о поставках азербайджанской оборонной продукции в Украину опровергнуты |
Застрелился азербайджанский военнослужащий |
Теракт в «Крокусе»: погибли 137 человек, пострадали 182 (обновлено, фото, видео) |
Главное Мир

США выделили Украине 300 млн долларов, но использовать их Киев не сможет

США выделили Украине 300 млн долларов, но использовать их Киев не сможет

США в субботу выделили Украине 300 млн долларов военной помощи. Но использовать её Киев не сможет, пишет издание Politico.

В конце минувшей недели впервые за этот год Конгресс США выделил Украине военную помощь. 300 миллионов, заложенных на «Инициативу содействия безопасности Украины», вошли в проголосованный Конгрессом и подписанный Байденом в субботу бюджет.

Данная программа позволяет заключать контракты с производителями оружия и передавать их продукцию Украине. Однако на самом деле эти деньги были уже потрачены в рамках этой программы ещё в ноябре, сообщил газете представитель президентской администрации. «Эти 300 миллионов долларов сейчас мы не можем использовать», – сказал чиновник.

А включение этих денег в бюджет – «это был жест Вашингтона о том, что США не вышли из игры», – объяснили изданию собеседники в Белом доме.

Теги:
Из этой рубрики
В Израиле заявили, что ХАМАС выдвинул неприемлемые условия  
Мир

В Израиле заявили, что ХАМАС выдвинул неприемлемые условия  

2024/03/26, 13:45
В Москве задержали восьмого подозреваемого в теракте (видео)
Мир

В Москве задержали восьмого подозреваемого в теракте (видео)

2024/03/26, 13:15
Украина нанесла удар по десантному кораблю, захваченный Россией в 2014 году в Крыму
Мир

Украина нанесла удар по десантному кораблю, захваченный Россией в 2014 году в Крыму

2024/03/26, 12:47
США выделили Украине 300 млн долларов, но использовать их Киев не сможет
Мир

США выделили Украине 300 млн долларов, но использовать их Киев не сможет

2024/03/26, 12:25
В Иране за один день в ДТП погиб 41 человек
Мир

В Иране за один день в ДТП погиб 41 человек

2024/03/26, 12:10
При обрушении моста в штате Мэриленд несколько автомобилей упали в воду (видео)
Мир

При обрушении моста в штате Мэриленд несколько автомобилей упали в воду (видео)

2024/03/26, 12:00
В мае ожидается визит Эрдогана в США
Мир

В мае ожидается визит Эрдогана в США

2024/03/26, 11:40
Анкара передала Москве данные о пребывании террористов из "Крокуса" в Турции  
Мир

Анкара передала Москве данные о пребывании террористов из «Крокуса» в Турции  

2024/03/26, 11:30
В Госдуме решили обсудить снятие моратория на смертную казнь
Мир

В Госдуме решили обсудить снятие моратория на смертную казнь

2024/03/26, 10:52