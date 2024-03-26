США выделили Украине 300 млн долларов, но использовать их Киев не сможет

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США в субботу выделили Украине 300 млн долларов военной помощи. Но использовать её Киев не сможет, пишет издание Politico.

В конце минувшей недели впервые за этот год Конгресс США выделил Украине военную помощь. 300 миллионов, заложенных на «Инициативу содействия безопасности Украины», вошли в проголосованный Конгрессом и подписанный Байденом в субботу бюджет.

Данная программа позволяет заключать контракты с производителями оружия и передавать их продукцию Украине. Однако на самом деле эти деньги были уже потрачены в рамках этой программы ещё в ноябре, сообщил газете представитель президентской администрации. «Эти 300 миллионов долларов сейчас мы не можем использовать», – сказал чиновник.

А включение этих денег в бюджет – «это был жест Вашингтона о том, что США не вышли из игры», – объяснили изданию собеседники в Белом доме.