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В Иране за один день в ДТП погиб 41 человек

В Иране за один день в ДТП погиб 41 человек

За прошедшие сутки в Иране в результате дорожно-транспортных происшествий погиб 41 человек. Об этом заявил начальник полиции дорожного движения Ирана Теймур Хусейн.

По его словам, с 14 марта по сегодняшний день (в связи с праздником Новруз) в стране в различных дорожно-транспортных происшествиях погибли 510 человек.

Хусейни упомянул, что больше всего дорожно-транспортных происшествий было зарегистрировано в Тегеране, Разави Хорасане, Исфахане, Фарсе и Хузистане.

 

Отметим, что в Иране на праздники Новруз и Новый год увеличиваются внутренние поездки населения в связи с организацией отдыха.

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