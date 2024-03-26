При обрушении моста в штате Мэриленд несколько автомобилей упали в воду (видео)

213 Просмотров

Несколько автомобилей упали в воду из-за обрушения моста в городе Балтимор в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно, сообщает радиостанция WTOP.

«Часть моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, штат Мэриленд, обрушилась после того, как… в него врезалось большое судно… судно врезалось в мост… после чего загорелось, а затем затонуло, в результате чего несколько транспортных средств упали в реку Патапско», – указывает радиостанция.

Отмечается, что на место выехали экстренные службы.