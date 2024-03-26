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Анкара передала Москве данные о пребывании террористов из «Крокуса» в Турции  

Анкара передала Москве данные о пребывании террористов из "Крокуса" в Турции  

Два человека, участвовавших в нападении на концертный зал «Крокус сити холл» в Подмосковье, посещали Турцию, но в их отношении не было никаких предупреждений со стороны Москвы. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что двое из четырех арестованных террористов ранее совершили поездку по маршруту РФ – Турция – РФ, на территорию республики они прибыли из Москвы. При этом какой-либо регистрации на территории Турции у них нет – ВНЖ или иных документальных свидетельств легализации в республике.

Источники добавили, что со стороны Москвы заранее никаких предупреждений относительно этих лиц не поступало. Факты их пребывания в Турции «изучаются со всей тщательностью», и о них будет и далее сообщаться российской стороне.

Газета отмечает, что «Анкара тщательно изучила все вопросы, касающиеся этих двух лиц, и обо всем сообщила Москве».

Как добавляет издание, турецкая сторона ожидает, что Россия увеличит обмен информацией о деятельности террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) и ее ответвления «ИГ – Хорасан», поскольку они являются в равной степени угрозой и для Турции.

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