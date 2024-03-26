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Хикмет Гаджиев: COP29 – это и вызов, и возможность для Азербайджана

Хикмет Гаджиев: COP29 - это и вызов, и возможность для Азербайджана

Проведение 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Баку и получение поддержки со стороны международного сообщества очередной раз демонстрирует уважение и доверие к Азербайджану.

Об этом в интервью китайскому изданию Global Times заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Принятие на себя председательства и эффективное проведение COP29 является значительным достижением для Азербайджана. И представляет собой как вызов, так и возможность для страны», – заявил он.

Хикмет Гаджиев отметил, что будучи страной-экспортером ископаемого топлива, Азербайджан продемонстрировал твердую готовность и решимость реализовать проект перехода и повестку дня на местном, региональном и глобальном уровнях.

«Изменение климата – это серьезный вызов для всех, и мировому сообществу необходимо объединить свои усилия. Азербайджан стремится к достижению большей солидарности и консенсуса на глобальном уровне по всем основополагающим аспектам переговорного процесса COP29», – сказал Гаджиев.

По словам помощника президента, Азербайджан также выступает за установление солидарности между «Глобальным Севером» и Глобальным Югом».

«Важно подчеркнуть, что COP29 – это не только ответственность Азербайджана как принимающей страны, но и равная ответственность всего международного сообщества за его успешное проведение. Как принимающая страна, Азербайджан будет работать над продвижением реалистичной повестки дня по климатическому финансированию, которое является темой COP29», – заявил он.

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