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В Женеве прошла 3-я конференция Парламентской сети Движения неприсоединения

В Женеве прошла 3-я конференция Парламентской сети Движения неприсоединения

В швейцарской Женеве состоялась 3-я конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, сообщает «Азертадж».

В мероприятии под председательством спикера Милли Меджлиса и председателя парламентской сети Сахибы Гафаровой приняли участие 53 делегации парламентов государств-членов и международных организаций.

С.Гафарова выразила уверенность в том, что конференция внесет большой вклад в дальнейшее развитие сети и сотрудничества между странами-членами организации.

Напомнив, что конференция посвящена теме «Возрождение парламентской деятельности в борьбе с изменением климата», спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что в настоящее время изменение климата является одним из важнейших и неотложных вызовов, требующих особого внимания. С.Гафарова напомнила, что Азербайджан был единогласно избран страной-хозяйкой COP29.

По итогам конференции была принята Женевская декларация.

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