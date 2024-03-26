Дмитрий Песков назвал взаимоотношения с Арменией «непростыми»

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Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков в интервью изданию АиФ назвал нынешний период во взаимоотношениях с Арменией «непростым».

Он назвал страну «даже более чем братской», потому что в России живет больше армян, чем в Армении. И отметил, что экономическая активность «армян, граждан Российской Федерации, до сих пор даёт очень большой процент в совокупном бюджете Армении».

«Но кавказский регион, к сожалению, приковывает к себе внимание различных внерегиональных сил. Мы убеждены, что участие этих сил должно быть сильно ограничено, ибо оно не способно принести туда стабильность и процветание. Поэтому надеемся, что в Ереване возобладает политическая воля на продолжение развития наших отношений, и мы через этот сложный период успешно пройдём», – сказал он.