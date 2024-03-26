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Число погибших в результате теракта в Москве выросло до 139

Число погибших в результате теракта в Москве выросло до 139

Число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 139. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации вокруг теракта, сообщают российские СМИ.

Из общего числа погибших опознаны 75. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, более 50 пострадавших в результате теракта, которые ранее были госпитализированы, выписаны. На стационарном лечении остаются 93 человека.

«Находятся на стационарном лечении 93 человека, в том числе пять детей», — отметила она в ходе совещания.

Голикова добавила, что в больницах в крайне тяжелом состоянии остаются девять пациентов, в том числе один ребенок, в тяжелом состоянии находятся 29 пациентов. Также 30 госпитализированных находятся в состоянии средней степени тяжести, состояние еще 25 пострадавших улучшилось, их могут выписать в ближайшие дни.

Амбулаторная помощь оказана 150 пациентам, но эта цифра может измениться, уточнила вице-премьер.

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