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Поддержка Киева будет подорвана при наличии связи Украины с терактом

Поддержка Киева будет подорвана при наличии связи Украины с терактом

Предоставление помощи Вашингтоном Киеву будет подорвано, если в ходе расследования выяснится причастность Украины к теракту в Красногорске в «Крокус сити холле». Такое мнение газете Global Times выразил эксперт из Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань.

По его словам, США и Запад надеются, что вина лежит на террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), потому что, «если будет установлено, что Украина причастна к стрельбе в концертном зале, они потеряют легитимность в поддержке Украины». Ван Сяоцюань полагает, что мотив ИГ для теракта стоит под вопросом, поскольку ситуация в Сирии уже стабилизировалась, а конфликты на Ближнем Востоке происходят в основном между Израилем и Палестиной.

Эксперт Китайского института современных международных отношений Ли Вэй сказал изданию, что теракт в концертном зале не совсем соответствует предыдущей схеме атак террористов-смертников. При этом он отметил, что причастность украинского правительства маловероятна, но, если будет обнаружена связь с какими-либо экстремистскими силами на Украине, «это поставит Киев в неблагоприятную ситуацию».

Как пишет Global Times, некоторые аналитики отмечают, что нельзя исключать возможность связи с украинскими экстремистами, «учитывая пессимизм в Украине из-за ситуации на поле боя и снижения поддержки со стороны Запада». При этом эксперты считают, что возлагать вину на кого-либо преждевременно и необходимо дождаться итогов расследования.

Возможность причастности ИГ к нападению сохраняется, считает аналитик Центра учебной подготовки «Китай – Шанхайская организация сотрудничества» по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства Цуй Хэн. Он напомнил, что в январе в Иране двое членов ИГ взорвали пояса со взрывчаткой в толпе и убили почти 100 человек.

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