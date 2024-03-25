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Боррель указал на необходимость снятия антииранских санкций

Боррель указал на необходимость снятия антииранских санкций

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель указал на необходимость снятия с Ирана санкций и назвал завершение переговоров по иранской ядерной программе приоритетом ЕС.

Такое заявление он сделал в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел исламской республики Хосейном Амиром Абдоллахияном, сообщает МИД Ирана, передает ТАСС.

«Боррель, заявив, что завершение переговоров по ядерной программе по-прежнему остается приоритетом Европейского союза, указал на необходимость снятия санкций и следования переговорам», – сообщается в заявлении, опубликованном в телеграм-канале иранского внешнеполитического ведомства.

«Иран полон решимости продолжать конструктивное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии [МАГАТЭ] и имеет серьезные ожидания, что западные стороны будут полностью соблюдать свои обязательства в отношении переговоров по ядерной программе и снятию [с Ирана] санкций», – отметил Абдоллахиян, комментируя продолжающиеся встречи и консультации между замглавы МИД исламской республики Али Багери Кани и координатором Евросоюза по ядерной сделке Энрике Мора.

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