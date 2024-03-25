Иностранные СМИ о теракте в «Крокусе»

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Пожалуй, ни одно средство массовой информации как на Западе, так и в других частях света, не обошло стороной трагедию, произошедшую в «Крокус Сити». Печатные издания изобилуют фотографиями с места событий, телевидения – видеосюжетами. Но как сильно расходятся они во мнении, кто и почему совершил это злодеяние; кого и как пытаются прикрыть сильные мира сего.

Мы не станем рассказывать о позиции официальной Москвы в отношении трагедии в «Крокусе», состоянии россиян, их поддержке со стороны людей действительно доброй воли, о героизме простых граждан. А также о том, кто был в длиннейшем списке тех, кто выразил соболезнование россиянам и семьям, пострадавшим в результате теракта, либо и им, и руководству России. В данном обзоре мы представляем высказывания «четвертой власти», сильно влияющей, как известно, на социум и формирование общественного мнения.

В целом западные СМИ считают, что теракт в «Крокусе» – дело рук ИГИЛ, и делают акцент на том, что США предупреждали Россию о готовящемся нападении террористов в местах большого скопления людей, а «Путин проигнорировал столь важную информацию». Впрочем, есть и совершенно противоположные оценки.

Британская The Guardian пишет, что следует проявлять осторожность и помнить об угрозе со стороны одного из формирований ИГИЛ, которое активизирует свою деятельность. И утверждает, что обвинения России в адрес Украины в контексте ее причастности к теракту, не имеют никакого основания и не вызывают доверия.

Издание со ссылкой на своего эксперта информирует, что теракт, совершенный ИГИЛ, мотивирован местью, в частности, за участие России в антитеррористической кампании в Сирии (в том числе, поддержка Башара Асада), Мали и Буркина-Фасо. CNN тоже акцентирует внимание на ИГИЛ. Мнение США о причастности к теракту ИГИЛ и признание террористической организации, что именно она действовала в «Крокусе», не подвергается сомнению.

Американский новостной портал Vox пишет, что, возможно, самый смертоносный теракт в России за последние десятилетия не имеет прямого отношения к Украине, однако это не означает, что он не отразится на будущем российско-украинского конфликта на фоне информационной войны между Москвой, Киевом, Западом (включая Вашингтон). То же издание приводит мнение эксперта аналитического центра The Soufan Center Колина Кларка, подчеркивающего, что террористы «были хорошо подготовлены» и, скорее всего, в Афганистане. Но при этом он отметил, что украинские власти неоднократно заявляли о своей готовности помогать антироссийским группировкам – таким как «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России», совершавших нападения в регионах Украины и России.

А вот издание Al-Ain (ОАЭ) считает заявления о причастности ИГИЛ к трагическим событиям в «Крокусе» маловероятным, поскольку оно не соответствует его «почерку». Ливанская ежедневная газета Al-Ahed News тоже считает, что хоть ИГИЛ и взяло на себя ответственность за теракт, но есть нюансы, говорящие в пользу того, что в нападении на «Крокус» причастны и другие. И подчеркивает, что теракт произошел как раз в тот момент, когда место имеет разброд в стане западных союзников Украины, испытывающей большие проблемы на поле боя из-за сокращения ей финансирования. Резюме: даже если исполнителями теракта являются боевики ИГИЛ, его спонсоры и заказчики – на Западе.

Ливанская газета Al Binaa придерживается мнения, что трагедия в «Крокусе» ставит целью отвлечение России от массированного наступления на Украину, уменьшает радость сторонников Путина от его победы на выборах и дает понять, что удовлетворенность РФ успехами на украинском фронте и достижениями в экономике – преждевременна, и основная борьба еще впереди. И это на фоне того, что сами западные лидеры настроены пессимистично в отношении победы Украины и утверждают, что запасы боеприпасов для страны у них закончились. А тем временем последняя проливает кровь «от имени всего Запада». Издание также выражает уверенность в том, что Москва ответит на теракт в военном и политическом направлениях, понимая – «за терактом стоят американские и украинские спецслужбы».

Теракт в России весьма напряг Францию. Boulevard Voltaire, тоже указывающий на «след» исламских группировок, отмечает схожесть произошедшего в «Крокусе» с бойней, которую ИГИЛ устроил в Париже в 2015 году (имеется в виду – в концертном зале «Батаклан», когда погибли около 90 человек). Как констатирует издание, в то время как президент Макрон использует российско-украинский конфликт для сокрытия собственных политических провалов и выдает себя за «спасителя Франции» и Европы в целом, трагедия в России незадолго до выборов в Европарламент лишний раз напоминает: угроза исламистских атак в Европе никуда не делась.

Французское издание – как, впрочем, многие другие, – не удержалось от того, чтобы не бросить камень в огород президента РФ Путина: дескать, он не отреагировал на предупреждение США о готовящихся в России терактах. И что даже страны с авторитарным режимом не гарантированы от массовых террористических атак. В заключении Boulevard Voltaire выражает надежду на то, что Париж призовет Москву и Киев к началу переговоров, дабы «не допустить самоубийство европейской цивилизации».

Le Figaro тоже провело параллели между терактами в «Крокусе» и «Батаклане», а Le Monde напомнило о терактах в России: «Норд-Ост», Беслан, московское метро, что «тоже указывает на ИГИЛ как на возможных исполнителей.

The New York Times утверждает, что американские официальные лица обеспокоены тем, что президент России Владимир Путин может обвинить Украину в теракте в «Крокусе» с целью оказания давления на правительства западных стран, чтобы они поддержали ложную версию причастности Киева. Но ответственность возлагается опять же на ИГИЛ – однозначно. Подчеркиваются также усилия этой террористической организации, после некоторого затишья, перейти в наступление; и соответствующие структуры Европы уже несколько раз срывали планы ИГИЛ.

The Independent и The Guardian сходятся во мнении о «зацикленности» ИГИЛ на России. Первое со ссылкой на аналитика в области борьбы с терроризмом в американской консалтинговой компании по безопасности Soufan Group информирует, что террористы часто критиковали Путина и обвиняли Кремль в ненависти к мусульманам. А второе добавляет, что «спекуляции» на тему, кто устроил теракт, говорят о том, что произошедшее в «Крокусе» будет иметь огромные политические последствия в России и за ее пределами. Подчеркивается также, что позиция Запада резко отличается от позиции российских чиновников, заявляющих о причастности Украины к теракту.

И в самом деле: The Daily Telegraph передает, что правительство Великобритании считает: Путин хочет использовать теракт в «Крокусе» для расширения военных действий в Украине; Лондон предупредил Москву, чтобы она не вздумала этого делать. Того же опасается и Польша – ее премьер Дональд Туск выразил надежду, что трагедия в Подмосковье «не послужит предлогом для усиления насилия и агрессии», то есть со стороны России. А Вашингтон беспокоится, как бы терактом не была оправдана новая мобилизация в РФ.

Тут стоит привести материал в переводе ИноТВ из Daily Telegraph. Американский журналист Стивен Гарднер пишет, что администрация Байдена сразу же после теракта в Подмосковье заявила о непричастности к нему Украины. Он напомнил, что точно так же команда Байдена повела себя и после подрыва газопровода «Северный поток — 2». И этот случай, то есть с «Крокусом», «…напоминает мне про тот случай, когда Джо Байден дал приказ подорвать газопровод «Северный поток — 2», — а на следующий же день его люди заявили: «Мы не знаем, кто это был, но точно знаем, что не Украина». … Я … всегда ищу повторяющиеся шаблоны».

А теперь приведем более развернутое мнение финского журналиста и общественного деятеля Кости Хейсканена в беседе с корреспондентом «Известий» Иваном Литоминым. В соответствии с ним, в теракте, совершенном в «Крокусе», четко прослеживается работа западных спецслужб.

«То, что видят в Финляндии… Во-первых, они ничего не могут видеть, потому что, во-первых, из иностранных журналистов-финнов остался только я, еще из гостелерадиокомпании Юле и еще один журналист. Другие все журналисты используют других стрингеров и другие материалы. Соответственно, они все врут и глумятся над этими людьми, которые погибли. Я считаю это жутким кощунством», – сказал он.

Также журналист обратил внимание на то, что ранее бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сделала странное заявление, в котором пообещала России «неприятные сюрпризы». И в свете последних событий ее слова можно рассматривать как наличие американского следа в теракте. И «К тому же есть еще одна странность – американское посольство в Москве тоже предупреждало о возможных террористических атаках, а откуда ему было заранее знать?»

«… этот след идет к Соединенным Штатам Америки. И Виктория Нуланд недавно заявила, что будет «сюрприз». Так вот, этот «кровавый сюрприз», похоже, был спланирован и западными спецслужбами, и спецслужбами Соединенных Штатов. Тем более, такой твит, заранее который посольство Соединенных Шатов в Москве написало, что, возможно, могут быть теракты. Поэтому, я думаю, что то, что тем более эти нелюди хотели убежать на Украину, а оттуда вся эта кровавая, как говорится, бойня началась, то это показывает, что это и оттуда идут следы», – подытожил Хейсканен.

В свою очередь турецкая Aydınlık Gazetesi утверждает (перевод ИноСМИ), что за терактом в «Крокусе» стоит Вашингтон: «Верный солдат американского президента Макрон не смог подбить Европу на отправку войск на Украину, которая явно терпит поражение. Поэтому США нужен был другой способ ударить по России, и он его нашел», то есть «Кровавый теракт в Москве … следует рассматривать в рамках заявлений Макрона об отправке войск на Украину; наращивания вооружений в Европе в течение последнего года, в частности шагов Франции и Германии по увеличению своих военных расходов; их подготовки к войне против России; опасений по поводу того, что на выборах в США победит Трамп, который, как ожидается, не будет поддерживать Украину, и неспособности западных государств сформировать единую позицию относительно поддержки Киева».

И Далее: «Российские власти заявили, что за терактом в Москве стоит Украина. При этом главной силой, стоящей за Киевом, очевидно, является Вашингтон. Байденовская клика организовала этот теракт, чтобы усугубить российско-украинский конфликт и сплотить Европу. Ведь было понятно, что Путин не оставит это нападение без ответа. Не нужно обращать внимания на заявления западных лидеров якобы с осуждением теракта. Завтра они будут распространять пропаганду о том, что российская «угроза» усилится, а Путин якобы станет еще агрессивнее. Таким образом они будут подначивать друг друга и, настраивая общественность против Москвы, готовить почву для своих нападок».

Как пишет издание, «… нетрудно догадаться, что этих поджигателей войны ждет поражение. Они столкнутся с сопротивлением националистических сил и простых европейцев, которые беднеют на фоне экономического кризиса. Мир уже не тот, что прежде. И Россия, один из пионеров многополярности, не одна».

Таков более чем краткий обзор иностранных СМИ в связи с трагическими событиями в «Крокус Сити», однако весьма красноречиво свидетельствующий о диаметрально противоположных мнениях в отношении того, кто к нему причастен.

Но хотелось бы отметить одно далеко не второстепенное, с точки зрения автора данного обзора, обстоятельство: трагедия в «Крокусе» произошла 22 марта, в то время как 25 лет назад – 24 марта, НАТО приступил к полномасштабной военной кампании в Югославии. Причем, произошло это без санкции ООН на военные действия против суверенного государства. И тут возникает вопрос: не был ли теракт в «Крокусе» приурочен к трагическому «юбилею» событий на Балканах, которые, как известно, закончились окончательным раздроблением целого государства. Слободан Милошевич тогда предупреждал: с Россией Запад сделает то же, что он сделал с сербами – с колоссальными человеческими, экономическими, культурными, инфраструктурными, экологическими и иными потерями.

Но только ли с ней? Североатлантический альянс претендует и на Южный Кавказ, и на Центральную Азию, и на Ближний Восток – на все регионы и даже континенты, до которых у него дотягиваются или еще не дотягиваются руки. Словом, «Разделяй и властвуй» – путь, по которому пошел Цезарь, актуален и в силе по сегодняшний день.

Ирина Джорбенадзе