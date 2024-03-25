Путин сообщил, что в Украине создают новый «Гитлерюгенд»

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Новый «гитлерюгенд» создается в Украине, заявил президент России Владимир Путин.

В ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле», президент России заявил, что цель подобных терактов – посеять панику в российском обществе, и в то же время показать своему собственному народу, что «для киевского режима еще не все потеряно».

«Нужно только исполнять приказы своих западных кураторов, воевать до последнего украинца, исполнять команду из Вашингтона, принимать новый закон о мобилизации, создавать что-то вроде гитлерюгенда в новом его, конечно, издании», – цитирует Путина РИА Новости.