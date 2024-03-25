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Путин обвинил Украину в теракте в «Крокусе»

Путин обвинил Украину в теракте в «Крокусе»

России предстоит прояснить еще много вопросов, связанных с участием исламистов в подмосковном теракте, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации вокруг теракта в «Крокус сити холле», передает ТАСС.

«В ходе совместной работы наших спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов. Например, действительно ли радикальные и даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта. И как радикальные исламисты, позиционирующие себя в качестве правоверных мусульман, исповедующие так называемый чистый ислам, идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан», – сказал глава государства.

Он подчеркнул: «На эти, как и на другие, более конкретные, профессиональные вопросы для объективного расследования преступления, совершенного в Москве, предстоит ответить».

Вопрос, кто ожидал исполнителей теракта в подмосковном «Крокус сити холле» со стороны Украины, неизбежно возникает и нуждается в ответе, подчеркнул Путин.

«Нужно ответить и на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно в Украину, кто их там ждал», – заявил он.

Теракт в «Крокусе» вполне логично вписывается в акции устрашения, которые проводит Киев, заявил Путин. Теракт может быть звеном в серии попыток тех, кто воюет с РФ с 2014 года руками киевского режима, отметил он.

Путин подчеркнул, что США пытаются убедить всех, что киевского следа в теракте в «Крокусе» нет.

«Мы видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ», – сказал президент России.

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