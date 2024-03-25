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Кирби: США не намерены оказывать РФ помощь в сфере безопасности

Кирби: США не намерены оказывать РФ помощь в сфере безопасности

Соединенные Штаты не будут оказывать России какую-либо помощь в сфере безопасности в связи с террористическим актом в концертном зале «Крокус сити холл».

Об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Если ваш вопрос об этом, то помощи России в сфере безопасности со стороны США не будет», – заявил Кирби. Он отвечал на вопрос о том, может ли в связи с терактом в Подмосковье «открыться дверь для диалога по безопасности» между двумя странами. По его словам, у США «было обязательство уведомить [РФ] об имеющейся информации», которой, по утверждению представителя Белого дома, у России «явно не было».

«Мы это сделали», – отметил Кирби. По его словам, США «оставляют за [властями РФ] право самим комментировать, какие меры были или не были приняты в связи с этой информацией».

Представитель Белого дома при этом утверждал, что теракт в Красногорске «никак не был связан с Украиной». Согласно оглашенной им версии, эту атаку «осуществили боевики ИГ «. «Связи с Украиной нет», – утверждал Кирби.

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