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Нетаньяху решил не направлять делегацию в США после резолюции СБ ООН по Газе

Нетаньяху решил не направлять делегацию в США после резолюции СБ ООН по Газе

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху решил не направлять делегацию Израиля в США после того, как Вашингтон не наложил вето в Совете Безопасности ООН на резолюцию с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа в период месяца Рамадан без условия освобождения удерживаемых в палестинском анклаве заложников.

Об этом сообщила канцелярия главы кабмина еврейского государства.

«Вчера вечером премьер-министр Нетаньяху уже дал понять, что, если США откажутся от своей принципиальной позиции [по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников], он не отправит израильскую делегацию в США, – говорится в заявлении. – США не наложили сегодня вето на резолюцию, призывающую к прекращению огня без условия освобождения [удерживаемых в секторе Газа] заложников». «В свете изменения американской позиции премьер-министр Нетаньяху решил, что делегация не поедет в США», – добавили в канцелярии.

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