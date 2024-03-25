Президент Таджикистана назвал постыдным теракт в «Крокусе»

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал постыдным и ужасным теракт в Подмосковье.

Об этом сообщает ТАСС.

«Постыдное и ужасное событие, произошедшее недалеко от Москвы, еще раз предостерегает каждого из нас, особенно родителей, уделять еще более серьезное внимание воспитанию детей», — сказал Рахмон.

Лидер страны также добавил, что граждане должны «беречь подростков и молодежь от влияния таких деструктивных и ужасающих групп». По его словам нельзя допустить, чтобы дети «опорочили имя таджикской нации».