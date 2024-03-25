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Сийярто заявил, что Венгрия не предоставит Украине оружие и не отправит туда своих военных

Сийярто заявил, что Венгрия не предоставит Украине оружие и не отправит туда своих военных

Венгрия не предоставит Украине оружие и не отправит туда своих военных, для Будапешта «это красная линия», заявил журналистам глава МИД страны Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Позиция Венгрии очень ясная: это для нас красная линия. Мы никогда не поставляли вооружения на Украину, – сказал министр. – Мы не поставляем вооружения, не направляем военных».

«Зачем нам это делать? Я несу ответственность только за позицию Венгрии, венгерского правительства, которая предельно ясна – мы не отправляем оружие и не отправляем войска», – отметил Сийярто.

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