Во Франции почти каждый месяц пресекают по теракту

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Французские правоохранительные органы пресекают попытки террористических атак в стране почти каждый месяц, заявил глава МВД республики Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV.

«Угроза радикального исламизма может коснуться любого и в любой момент, – сказал он. – Во Франции мы предотвращаем попытки терактов почти каждый месяц».

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предложил России укрепление сотрудничества в борьбе с терроризмом после нападения на «Крокус сити холл». Во Франции был введен максимальный уровень террористической угрозы после атаки в Подмосковье.