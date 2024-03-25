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Россия отвергла планы США по расширению континентального шельфа

Россия отвергла планы США по расширению континентального шельфа

Россия не признала объявленное США изменение внешних границ континентального шельфа, сообщает РБК со ссылкой на постпреда России при Международном органе по морскому дну (МОМД) Сергея Петровича.

«США односторонними действиями пытаются сократить площадь находящегося в ведении Совета МОМД, то есть всего мирового сообщества, пространства морского дна и приобрести дополнительные участки шельфа для собственного пользования около 1 млн кв. км в декабре 2023 года», — указал МИД России.

По словам Петровича, 19 декабря 2023 года США объявили об установлении внешних границ своего континентального шельфа за пределами 200 морских миль (370,4 км) от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, в семи районах Мирового океана. Дипломат подчеркнул, что при этом они не обратились в Комиссию по границам континентального шельфа (CLCS).

По словам Петровича, абсолютное большинство стран, когда устанавливают границы континентального шельфа за пределами 200 морских миль, обращаются за рекомендациями к Комиссии по границам континентального шельфа.

«Подобные односторонние действия противоречат Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и представляют угрозу для целостности режима как самой конвенции, так и района, объявленного «общим наследием человечества», — сказал Петрович.

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