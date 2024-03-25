В Москве из консультативно-диагностического центра экстренно эвакуировали 900 человек

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В Москве после сообщения о бомбе эвакуировали 900 человек из консультативно-диагностического центра (КДЦ) «Измайловский» Национального медико-хирургического центра (НМХЦ) имени Пирогова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу медцентра.

По словам собеседника агентства, пострадавших нет. На месте проводятся следственные действия.

В свою очередь, директор центра Олег Карпов в беседе с РИА Новости заявил, что эвакуировали 700 человек.

«Эвакуацию произведена, пациенты и персонал отведены на безопасное расстояние. Работают кинологи, спецслужбы», — сказал он.

Карпов добавил, что пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» эвакуация не затронула, так как они находились в другом здании.