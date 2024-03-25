Грузия и Армения активизируют работу по делимитации границы

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Премьер-министры Армении и Грузии Никол Пашинян и Ираклий Кобахидзе обсудили возможность активизации процесса делимитации границы между странами, сообщает ТАСС.

«С моим коллегой обсудили возможные и необходимые практические шаги по реализации меморандума о стратегическом сотрудничестве между странами. Хочу отметить, что в этом документе отдельным пунктом идет безоговорочное признание территориальной целостности и суверенитета друг друга. Сегодня мы обсудили возможность активизации процесса делимитации границы между Арменией и Грузией. Развитие и углубление отношений с Грузией важны не только для наших стран, но и для региона в целом» – сообщил Пашинян на совместном брифинге.

В свою очередь Ираклий Кобахидзе отметил, что Грузия безоговорочно поддерживает территориальную целостность Армении.

Кобахидзе находится в Армении с первым официальным визитом. Он также планирует обсудить двустороннюю повестку дня с армянским президентом Ваагном Хачатуряном.