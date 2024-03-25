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Главное Мир

Киев подвергся очередному массированному ракетному обстрелу

Киев подвергся очередному массированному ракетному обстрелу

Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Начиная с 10:30 по местному времени в Киеве были слышны взрывы, сработала система противовоздушной обороны.

«В результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе. Поврежден многоэтажный дом. На месте происшествия работают оперативные службы», – сообщили в Киевской городской военной администрации.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о вызовах экстренных служб в Печерском, Соломенском и Днепровском районах Киева. По его словам, в Печерском районе в результате падения обломков ракеты имеются разрушения в нежилом трехэтажном здании: «На месте происшествия работают службы скорой медицинской помощи. Сейчас обнаружили одну пострадавшую. Медики оказали ей медицинскую помощь на месте».

Подробная информация о погибших и пострадавших пока не приводится. Не исключено, что под обломками находятся люди.

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