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Польский генерал: Российская ракета залетела в Польшу случайно

Польский генерал: Российская ракета залетела в Польшу случайно

Инцидент с российской крылатой ракетой, которая залетела в воздушное пространство Польши утром 24 марта, произошел случайно, высказался в ходе интервью телеканалу Polsat News бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

«По-моему, это была случайность. Мне кажется, что произошла ошибка оператора, который неправильно запрограммировал полет ракеты, не приняв во внимание того, что она могла пересечь границу Польши», – сказал генерал.

Военачальник предположил, что НАТО должна предпринять шаги, которые сделали бы невозможными неконтролируемые прилеты ракет России в воздушное пространство союзных стран.

При этом генерал Скшипчак отметил, что украинская оборона ПВО становится все слабее и что из-за «дырявой системы обороны Украины» такие инциденты могут повторяться.

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